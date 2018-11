As associações ambientalistas apontam a informação científica mais recente para sublinhar que a diminuição da população média da rola-brava em Portugal desde 1994 é de 80% e que “a caça a esta espécie se sobrepõe ao seu período reprodutor em todas as regiões e incide sobretudo na população nidificante.

Apontam ainda uma tese de doutoramento do Instituto Superior de Agronomia que diz que “30% das rolas caçadas em Portugal são abatidas quando ainda se encontram a nidificar”.

Os ambientalistas frisam que a caça que se pratica em Portugal “coloca em risco a sobrevivência da espécie” e pedem ao ministro do Ambiente que, além de suspender a caça à rola-brava, avance com medidas de gestão do habitat agrícola desta espécie, divulgue as estatísticas da caça e crie mecanismos efetivos de seguimento do número de exemplares abatidos.

“A C6 [coligação das seis associações] já obteve do Secretário de Estado das Florestas a promessa de que os dados dos abates iriam ser divulgados, mas até agora não se viu nada. Não é possível fazer uma boa gestão da caça sem se conhecerem os números do abate efetuado em cada época”, afirmam.

As associações consideram ainda que o Ministério do Ambiente, que tutela a área da conservação da biodiversidade, “se deveria pronunciar com prontidão, deixando clara a sua posição sobre o risco de extinção em Portugal da rola-brava e sobre o que vai fazer para reverter a situação”.