"É importante que o Governo perceba o que está causando cá fora. É um bom referencial para as suas atitudes, as medidas que estejam sendo tomadas, o que estão a causar cá fora. E tenham atenção a isso”, disse ainda.

Lau admite que a questão da floresta Amazónica é difícil de gerir, pelo que defende que qualquer solução terá de envolver "a vivência da Amazónia", sendo “extremamente” importante colocar pessoas à frente das estruturas do ambiente que tenham essa "vivência no campo".

Acrescenta que "a redução de verbas" para associações e entidades ligadas ao meio ambiente, bem como "a falta de diálogo e a colocação de pessoal não técnico à frente de certos departamentos e gabinetes", são medidas que o Governo do Presidente brasileiro Jair Bolsonaro está a implementar e que a preocupam.

"Isso tudo tem vindo a gerar uma série de dificuldades", garante.

Para ultrapassar os riscos que a Amazónia e os seus habitantes atravessam atualmente, Lau Zanchi propõe "diálogo".

E nesse diálogo, afirma, é importante que haja "uma postura não radical do ambiente e não haver uma postura radical também da área política". Até porque "se forem criadas as condições para que o homem, habitante da floresta, fique ali, as demais medidas virão a seguir".

O projeto "Sentir a Amazónia" começou há oito anos e "o objetivo fundamental é criar pontes, levar informações e fazer ecoar projetos que estejam fazendo a diferença na Amazónia brasileira".

Um exemplo desses projetos é o do "empreendedorismo ribeirinho". Segundo Lau Zanchi, as pessoas não têm a noção do papel que isso representa para fixar o homem na floresta.

"Esse habitante da floresta, estando fixado na floresta dignamente, vivendo na e da floresta, sem dúvida será ele o melhor guardião. Ele quer manter a floresta de pé porque ela vale mais de pé do que derrubada. Para eles, a Amazónia é fundamental, porque é de lá que tiram o seu sustento", explica.

A realização do ciclo de conferências que decorreu esta semana em Portugal teve precisamente a finalidade de fazer ecoar essa informação.

"É muito importante a força que Portugal e o Brasil têm na lusofonia, para criar sinergias e envolver e divulgar a questão do ambiente", sublinhou, alertando para a importância também destes ecos chegarem à Europa através de Lisboa.