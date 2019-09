Maria João Bebianno, diretora do Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve e a única especialista portuguesa no grupo de 25 peritos da ONU que estão a elaborar uma avaliação global do estado dos oceanos, disse à Lusa que têm existido medidas "que melhoraram alguns contaminantes antigos" e existe um maior conhecimento em diversas áreas "especialmente na composição da água, na composição física, química e biológica".

"Onde [o estado dos oceanos] piorou é tudo o resto, há uma grande preocupação. E piora, precisamente, porque hoje há mais dados, há mais conhecimento", argumentou a professora catedrática, doutorada em ecotoxicologia.

Com os avanços na tecnologia e recursos de investigação, os cientistas que trabalham com veículos submersíveis, "têm feito descobertas inéditas e surpreendentes, quando procuram outras coisas ligadas à parte biológica ou dos recursos naturais", revelou.

"Temos um saco de plástico detetado na fossa das Marianas [o local mais profundo dos oceanos, no Pacífico], a 11 mil metros de profundidade. E outras coisas, latas de Coca-Cola intactas a essa profundidade", notou.

Se Maria João Bebianno enaltece o "excelente trabalho realizado na Europa nos últimos 40 anos" que tem resultado em melhorias na componente ambiental dos contaminantes mais antigos, é crítica da situação em outros pontos do planeta.