À entra do tribunal, Joana Marques, com ironia, comentou que "o tempo do tribunal podia ser aproveitado para coisas melhores", e reconhece que ambos os lados estão desiludidos com o facto de a discussão se ter arrastado até aqui. No entanto, brinca com o facto de não perceber a razão da sua acusação, nem o que levou o grupo a apresentar queixa.

Joana Marques revelou ainda estar interessada em ouvir o julgamento e ter "curiosidade para descobrir as coisas graves que se passaram, porque ainda não percebi".

A advogada da banda pediu que o julgamento fosse à porta fechada, pedido que foi negado pela juíza.

Em causa está uma situação que remonta ao ano de 2022, quando os Anjos interpretaram o hino nacional, 'A Portuguesa', numa prova do MotoGP no Autódromo Internacional do Algarve. Pouco depois desse evento, a humorista decidiu fazer uma piada em torno da atuação. “Será que foi para isto que se fez o 25 de Abril?”, escreveu Joana Marques na legenda de um vídeo que partilhou na rede social Instagram e no qual intercalava a atuação dos Anjos com imagens do júri do programa de talentos da SIC “Ídolos”, do qual fazia parte naquela altura.