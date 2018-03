A ameaça de bomba que levou o BPI a evacuar as agências centrais e os balcões de atendimento de Lisboa foi, afinal, falso alarme.

"Por precaução", o BPI decidiu evacuar todas as dependências em Lisboa, avançou esta manhã a TVI24.

Contactada pelo SAPO24, fonte das Relações Públicas do comando da PSP de Lisboa confirma que o banco recebeu uma ameaça de bomba anónima, via chamada telefónica, por volta das oito da manhã, para o Balcão do BPI das Laranjeiras, sem especificar no entanto qual a agência alvo da ameaça.

“O BPI decidiu na sequência da ameça evacuar todas as agências na capital do país”, disse a PSP.

Por volta das 11h00, a situação foi normalizada por decisão do banco e os funcionários regressaram ao trabalho, informou a mesma fonte.

[Notícia atualizada às 11h22]