Foram feitas esta noite cinco ameaças de bomba em locais de votação no condado de DeKalb, na Geórgia, bem como para outros dois locais não divulgados, de acordo com um comunicado de imprensa do condado, que afirma que a polícia está à procura de bombas nestes locais.

“Todos os recursos que temos serão implementados para garantir que todos os cidadãos que desejam votar tenham esta oportunidade e que todos os votos sejam contados”, disse o autarca do condado de DeKalb, Michael Thurmond, no comunicado.

O Gabinete de Registo Eleitoral e Eleições do Condado de DeKalb disse também que a votação foi suspensa nos locais de voto. “Por muita cautela, estamos a suspender a votação nestes locais de voto até termos autorização da Polícia de DeKalb para reabrir as instalações”, disse a Diretora Executiva de Registo Eleitoral e Eleições de DeKalb, Keisha Smith.

Os locais incluem uma igreja, duas bibliotecas, um centro comunitário e um centro para idosos. Estas ameaças de bomba somam-se às ameaças feitas a outros condados da Geórgia em que um funcionário norte-americano disse à CNN serem suspeitas de terem origem na Rússia e serem consideradas não credíveis.