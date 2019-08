"O município referiu que não dispunha de quaisquer dados do operador, indiciando também não ter aplicado qualquer sanção por incumprimento contratual sem que tal tenha implicado a cessão de pagamentos", notou a AMT.

Em consequência do parecer, a autarquia de Pedrógão Grande tem 20 dias para cessar os pagamentos à Rodoviária Beira Litoral, proceder à identificação de todos os incumprimentos verificados no âmbito da execução contratual, pelo menos desde 2015, acionar mecanismos de sancionamento do operador e dar conta das medidas a tomar para sanar as inconformidades detetadas pela AMT.

O operador foi também notificado para, no prazo de 10 dias úteis, informar sobre se "foi dado cumprimento às obrigações legais e contratuais constantes do contrato".

De acordo com o parecer desta autoridade, estas determinações não impedem o exercício "do poder contraordenacional da AMT", salientando que o incumprimento por entidades públicas e privadas da decisão da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes "é suscetível de procedimento contraordenacional".