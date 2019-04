"Não há qualquer justificação económica para tudo isto. Invocava-se uma política de captação de grandes cérebros para Portugal, mas a maior parte dos beneficiários deste esquema são pensionistas de outros países e que nunca tiveram qualquer trabalho qualificado", sustentou.

A eurodeputada do PS referiu que tomou a iniciativa de confrontar Bruxelas com esta legislação em vigor em Portugal.

"E a Comissão Europeia considerou que, de facto, se trata de um esquema discriminatório. Porém, na verdade, até hoje, nada foi feito. Querem apresentar-nos estas questões como complexas, mas nós não somos parvos nenhuns", advertiu, num recado ao Governo.

Na sua intervenção de fundo, Ana Gomes classificou como essencial à construção do projeto europeu a existência de uma harmonização fiscal entre os diferentes Estados-membros e defendeu a regra da maioria qualificada para a adoção de decisões neste domínio.

"Caso contrário não vamos lá, porque basta o Luxemburgo ou a Irlanda para bloquear", avisou, antes de advogar também a importância de a União Europeia avançar para "uma definição comum no que respeita a base coletável", assim como para a constituição de uma forte unidade de informação financeira ao nível europeu.

"As questões da fiscalidade são centrais para a democracia e para a segurança dos próprios Estados-membros. Em matéria de União Europeia não precisamos de gente eurobeata, mas sim de gente eurocrítica", contrapôs, num discurso que foi muito aplaudido por uma plateia maioritariamente bloquista.

Antes de Ana Gomes, a cabeça de lista do Bloco de Esquerda ao Parlamento Europeu, Marisa Matias, criticou legislação fiscal ainda do século XX para tentar controlar fluxos financeiros no século XXI, insurgiu-se contra a política financeira "cada vez mais agressiva seguida pelas multinacionais" e lamentou a existência de um clima de "concorrência cada vez mais cerrada" entre Estados-membros da União Europeia.

Marisa Matias ligou mesmo a fuga ao fisco, o branqueamento de capitais e a corrupção à alta criminalidade, lembrando então que foram já mortos dois jornalistas que estavam a investigar esquemas de fraude fiscal em Malta e na Eslováquia.

"A União Europeia vive com esquemas predadores e há quem chame a isto otimização fiscal e não fuga ao fisco", apontou a eurodeputada do Bloco de Esquerda, numa intervenção em que se mostrou indignada por as multinacionais "apenas pagarem 4,3% do total da receita fiscal" da União.

"Estamos perante uma total hipocrisia e uma enorme injustiça fiscal", acrescentou Marisa Matias.