“O aeroporto vai finalmente ser renovado e requalificado. Uma grande notícia, sobretudo para uma ilha que tem feito do aeroporto uma porta de entrada essencial”, disse Miguel Albuquerque.

Discursando na cerimónia da assinatura de um protocolo celebrado entre o Governo Regional da Madeira e ANA para a reflorestação do Porto Santo, o chefe do executivo congratulou-se pelo anúncio feito pelo presidente da comissão executiva da empresa, Thierry Ligonnière.

Miguel Albuquerque indicou que o projeto relativo ao aeroporto representa “um investimento superior a 14 ME”.

O presidente do Governo Regional também manifestou satisfação pelo facto de a “ANA ter adotado uma produção de energia renovável, que neste caso será fotovoltaica”.

A Madeira “vai conseguir alcançar quase 50% de produção de energia elétrica, em breve, a partir de renováveis (hidríca, eólica e solar)”, acrescentou.

Miguel Albuquerque recordou “um dos projetos mais importantes” desenvolvido na Madeira nos últimos anos na área da produção de energia, financiado pela União Europeia: a lagoa do Santo da Serra.

“É um projeto muito inovador, porque o gerador elétrico é movido através da gravidade da lua e foi desenvolvido por técnicos da Eletricidade da Madeira”, realçou.

O presidente do Governo da Madeira, de coligação PSD/CDS-PP, considerou ainda que o protocolo hoje assinado com a ANA é “uma demonstração da responsabilidade social da empresa”, que contribui para a “preservação e salvaguarda de um ecossistema importante e frágil como o do Porto Santo”.

“É uma ação exemplar da companhia, porque um dos setores mais atacados tem sido o da mobilidade aérea”, sublinhou.

O líder insular referiu que “todo o processo de reflorestação [do Porto Santo], iniciado há bastantes anos, teve em conta a vivência, a forma de estar, os aspetos determinantes da cultura local” e hoje é “um polo de atração do turismo, que não é massificado” e tem acontecido de “forma gradual e equilibrada”.

O protocolo foi assinado pelo presidente do Hoverno madeirense, pela secretária do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, e pelos presidentes do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da ANA, José Luís Arnault e Thierry Ligionnière, respetivamente.

O programa desta deslocação do presidente do Governo Regional ao Porto Santo inclui a inauguração de uma exposição fotográfica intitulada “100 anos de reflorestação” e uma ação de plantação no ponto mais alto da ilha, o Pico Castelo (437 metros de altura), subordinada ao lema “Juntos Plantamos o Futuro”.

Os responsáveis da ANA realçaram que este projeto de reflorestação, que tem por objetivo compensar as emissões de carbono produzidas pela aviação, começou hoje no Porto Santo, onde se prevê a plantação de mil árvores até 2027 na ilha, e será estendido a todos os aeroportos.