Paulo Pereira orientou durante a tarde de hoje um treino no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, onde no domingo, pelas 17:00, a seleção portuguesa defrontará a Lituânia para a sexta e última ronda da grupo 6 de qualificação para o Europeu.

"O jogo envolve algum risco, porque tivemos uma viagem atribulada, tendo em conta que perdemos o voo de regresso em Frankfurt [Alemanha] e isso obrigou-nos a estar muitas horas sem comer. Não é uma desculpa, é uma realidade. Estamos um pouco fatigados", argumentou Paulo Pereira.

França e Portugal lideram o grupo C com oito pontos e já estão apurados para a fase final, ao passo que a Lituânia divide o último posto com a Roménia, ambos com dois pontos, e pode ainda apurar-se como um dos terceiros melhores classificados.

"O que nos vai mover é presentar o público mantendo o nível exibicional que tivemos durante a qualificação", disse Paulo Pereira, observando que a Lituânia ainda luta pelo apuramento para a fase final do Europeu do próximo ano, o que passa por vencer Portugal.

O selecionador nacional crê, mesmo tendo em conta que a equipa só hoje chegou a Portugal, que "pode vencer" o conjunto lituano e dar assim uma alegria aos mais de 3.100 espectadores que deverão lotar o recinto, segundo informou a Federação de Andebol de Portugal.