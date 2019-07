BE recorda "homem comprometido", CDS colega de "fino trato"

Os eurodeputados do Bloco de Esquerda recordaram o homem “inteligente, dedicado, afável e comprometido” que era André Bradford, enquanto o centrista Nuno Melo salientou a cordialidade e o “fino trato” do eurodeputado socialista que hoje morreu.

“Que triste notícia. O José Gusmão e eu não tivemos, infelizmente, muito tempo para conhecer o André Bradford. Fica-nos a imagem de um homem inteligente, dedicado, afável e comprometido”, escreveu Marisa Matias na sua conta na rede social Twitter.

Na mesma publicação, a eurodeputada expressa, em nome da equipa do BE no Parlamento Europeu (PE), “as mais sinceras condolências à sua família, amigos e ao Partido Socialista”.

“Acabo de saber do falecimento do eurodeputado André Bradford, com quem travei vários debates durante a campanha eleitoral e se revelou um colega muito cordial e de fino trato. Em meu nome e da delegação do CDS no PE, apresento à família e ao PS sentimentos sinceros”, manifestou o eurodeputado do CDS-PP, Nuno Melo, na sua conta na mesma rede social.

Nos Açores:

Deputados PS e PSD Açores com voto de pesar conjunto

Os cinco deputados eleitos pelos Açores (três do PS e dois do PSD) levam na sexta-feira a plenário, na Assembleia da República, um voto de pesar conjunto pela morte, hoje, do eurodeputado socialista André Bradford.

Encabeçado pelo líder parlamentar socialista e ex-presidente do Governo Regional dos Açores, Carlos César, o voto é depois subscrito pelos deputados Lara Martinho (PS), João Castro (PS), Berta Cabral (PSD) e António Ventura (PSD).

Os deputados à Assembleia da República eleitos pelos Açores, quer do PS quer do PSD, associaram-se hoje na apresentação de um voto de pesar, que será aprovado amanhã pela morte do eurodeputado socialista açoriano, André Bradford.

No voto, refere-se que André Bradford, de 48 anos, tinha "uma vida de entrega e empenhamento cívicos", sendo licenciado em comunicação social e cultural pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica de Lisboa, e mestre em teoria e ciências políticas.

No texto, salienta-se que André Bradford foi jornalista do Diário de Notícias "e do periódico mais antigo em publicação, o Açoriano Oriental".

"O seu desaparecimento, em condições tão súbitas e inesperadas, deixa a maior consternação em todos quantos o conheceram e junto do povo açoriano em geral. Constitui uma perda irreparável para a sua família, para a sua mulher, Dulce, e para os seus filhos, o mais novo dos quais com apenas dois anos", aponta-se no voto de pesar.

No texto, destaca-se também que André Bradford era dirigente do PS, "iniciou a sua contribuição cívica em cargos públicos no apoio à Secretaria Regional do Ambiente nos Açores, sendo nomeado assessor com funções nos assuntos de cooperação externa e, mais tarde, de coordenação política do então presidente do Governo Regional dos Açores, Carlos César". "Entre outras funções posteriores, foi chefe de gabinete do atual presidente Vasco Cordeiro, foi deputado na Assembleia Legislativa dos Açores, onde presidiu ao Grupo Parlamentar do PS e recentemente, tomou posse como eurodeputado.

Os cindo deputados açorianos considera que André Bradford "distinguiu-se, sempre, pelas suas qualidades de afabilidade, inteligência e de oratória, associadas a uma formação cultural e pessoal de grande exigência ética".

"O seu contributo para o seu partido, para a qualidade do debate político, para a democracia e para a valorização da autonomia política açoriana é, por todos, reconhecido e elogiado. A Assembleia da República partilha, assim, a tristeza pelo falecimento de André Bradford, manifestando o maior pesar e a solidariedade para com a sua família, os seus amigos, os açorianos em geral e os seus colegas no Parlamento Europeu", acrescenta-se no mesmo voto.

PS Açores diz que a morte do eurodeputado é uma “perda irreparável”

O PS/Açores considerou hoje que a morte do eurodeputado André Bradford “constitui uma perda irreparável” para a sua família, amigos e “todos os socialistas açorianos”.

“Hoje é um dia de profunda tristeza e consternação. Partiu o nosso camarada André Bradford, um açoriano de corpo inteiro, que se dedicou apaixonadamente à causa pública e que, com a sua inteligência, cultura, perspicácia e argúcia serviu intransigentemente os Açores e os açorianos ao longo dos últimos anos”, refere-se em comunicado enviado às redações pelos socialistas açorianos.

Para a estrutura do PS, André Bradford foi um “acérrimo defensor da coesão regional, valorizando, em simultâneo, a identidade específica de cada uma" das ilhas dos Açores, "as quais, aliás, conhecia profundamente”.

“André Bradford foi um paladino da democracia açoriana, um orador de excelência, para quem o confronto de ideias era fator de enriquecimento do debate público indispensável na procura das melhores soluções para o futuro dos Açores e para os desafios que os açorianos enfrentam como povo”, declaram os socialistas.

Presidente do PSD/Açores lamenta perda para a região

O presidente do PSD/Açores expressou hoje "profundo pesar" pelo falecimento do eurodeputado do PS André Bradford, lamentando "de forma plena e sincera" a sua perda, "que é também uma perda para os Açores" e para a autonomia regional.

“André Bradford foi um político leal e que lutou pela causa pública”, sublinha Alexandre Gaudêncio, numa nota enviada às redações, expressando em nome pessoal e em nome do PSD/Açores sentidas condolências à família do eurodeputado “e a todos os que lhe são próximos”.

O líder regional do PSD lembrou André Bradford como "um adversário político que exercia o seu papel de forma honrada e séria, contribuindo para a discussão democrática e para o desenvolvimento da sociedade açoriana", disse.

Em sinal de pesar, o PSD/Açores interrompeu todas as suas atividades partidárias, nomeadamente as jornadas parlamentares em curso na ilha das Flores, não agendando qualquer ação para os próximos dias, adianta a nota do gabinete de imprensa do PSD/Açores, indicando ainda que as bandeiras da sede regional foram colocadas a meia haste.

BE Açores manifesta “profundo pesar”

O BE/Açores manifestou hoje o seu “profundo pesar” pela morte de André Bradford, sublinhando a "lealdade, abertura e respeito" manifestadas pelo eurodeputado socialista em relação ao "pluralismo democrático".

Numa nota enviada à comunicação social, o BE/Açores, coordenado pelo deputado António Lima, refere que tendo Bradford dedicado uma parte importante da sua vida à atividade política, enquanto membro do Governo Regional dos Açores, deputado da Assembleia Legislativa dos Açores e agora como eurodeputado, “demonstrou sempre lealdade, abertura e respeito pelo pluralismo democrático”.

PPM destaca "sólida formação cultural"

A representação parlamentar do PPM no parlamento dos Açores evocou o socialista André Bradford, hoje falecido, como um homem com um "sólida formação cultural" que lhe permitiu desempenhar com "notável brilho" vários cargos.

"Foi com profunda consternação que a representação parlamentar do PPM recebeu a notícia do falecimento do eurodeputado André Bradford. O dr. André Bradford destacou-se na vida política e cívica dos Açores ao longo das últimas duas décadas. A sua inteligência e sólida formação cultural permitiram-lhe desempenhar, com notável brilho, os cargos políticos e profissionais que desempenhou", diz o partido em nota enviada à imprensa.

O PPM tem em Paulo Estêvão o seu deputado único no hemiciclo açoriano.

"Neste momento de luto e de profunda tristeza", os monárquicos da região endereçaram "as suas mais sentidas condolências à família" de André Bradford e também ao PS.

Açores, Portugal e Europa perderam brilhante político, lamenta CDS

O CDS-PP dos Açores lamentou hoje a morte do eurodeputado do PS André Bradford, considerando que a região, Portugal e a Europa "perderam um dos mais brilhantes políticos da nova geração".

"André Bradford foi um jornalista, um político e um homem de grande cultura que se distinguiu pela sua inteligência, pela sua determinação e pela elevação na sua intervenção política", dizem os centristas açorianos em nota enviada à imprensa.

Bradford, prossegue o partido liderado nos Açores por Artur Lima, era "tolerante com a diferença de opinião e leal com os seus adversários políticos", tendo tido "um contributo inestimável para a afirmação da autonomia democrática açoriana e para o prestígio e afirmação do seu parlamento regional".

"Hoje, os Açores, Portugal e a Europa perderam um dos mais brilhantes políticos da nova geração. À família enlutada e ao Partido Socialista, o CDS/Açores apresenta o mais profundo pesar pela sua morte", concretiza o CDS.

Em coma desde dia 8

O eurodeputado do PS André Bradford, que estava em coma induzido desde dia 08 deste mês após um episódio de síncope e paragem cardiorrespiratória, faleceu hoje no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, aos 48 anos de idade.

O eurodeputado tinha tomado posse recentemente no Parlamento Europeu, tendo o socialista açoriano seguido em quinto lugar na lista do PS às europeias de maio.

Natural de Ponta Delgada, André Bradford era licenciado em Comunicação Social e tornou-se em 2000 assessor de imprensa da Secretaria Regional do Ambiente do Governo dos Açores, tendo desempenhado depois funções de assessor político e de secretário regional.

Como deputado à Assembleia Legislativa Regional dos Açores, exercia as funções de líder do grupo parlamentar do PS até ter sido apontado pela estrutura regional do partido para integrar a lista nacional socialista nas eleições europeias de 26 de maio de 2019.

(Notícia atualizada às 17h30)