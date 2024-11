A manifestação do Chega contra o que qualificam de imigração descontrolada e insegurança nas ruas, que juntou hoje centenas de pessoas no Porto, contou com André Ventura, que alertou que a imigração cresceu 95% em Portugal nos dois últimos anos.

O presidente do Chega, André Ventura (C), participa na manifestação sob o mote “contra a imigração descontrolada” e “insegurança nas ruas”, no Porto, 23 de novembro de 2024. ESTELA SILVA/LUSA © 2024 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.