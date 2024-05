“Com 30% da produção de vinho da região do Alentejo a ter como destino a exportação, Angola tem ocupado um lugar de destaque nos mercados internacionais. Atualmente, é o 5.º mercado de destino dos vinhos alentejanos”, disse Francisco Mateus, presidente da direção da CVRA, num comunicado.

Em termos de valor, as exportações para Angola representaram um total de 3,8 milhões de euros, correspondentes a 3,4 mil milhões de kwanzas.

A CVRA promoveu na terça-feira uma formação e um jantar vínico, em Luanda, para “promover a qualidade dos vinhos alentejanos, potenciar as relações comerciais e criar novas oportunidades de negócio no mercado angolano”, destaca a nota de imprensa.

A região do Alentejo é líder de vendas (em valor) no mercado português e encerrou o ano de 2023 com uma quota de mercado superior a 35%.

Francisco Mateus assinalou que este é o regresso das ações da CVRA a Angola, território onde pretendem “reforçar o investimento e a presença dos vinhos alentejanos, bem como potenciar parcerias e oportunidades de negócio”

Está previsto para junho, a realização de uma nova sessão de formação e um jantar vínico.

Criada em 1989, a CVRA é responsável por garantir o controlo da origem e qualidade dos vinhos da Região do Alentejo, e pela sua certificação com Denominação de Origem Controlada (DOC) ou Indicação Geográfica Alentejano.