Dois pescadores de malha foram apanhados em posse de mais de 30 tartarugas, na praia do Sarico, província angolana do Bengo, das quais apenas duas ainda se encontravam com vida, informou hoje a Polícia de Guarda Fronteira.

Segundo a polícia, as duas tartarugas sobreviventes foram devolvidas ao mar. Em declarações à Televisão Pública de Angola, um dos infratores disse que a captura das tartarugas tem como objetivo a sua comercialização. A captura desses animais marinhos é uma prática naquela zona, sendo que as tartarugas são habitualmente comercializadas pelas vendedoras locais.