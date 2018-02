O Presidente angolano manifestou hoje a vontade de na "primeira oportunidade" abordar com o novo chefe de Estado da África do Sul, Cyril Ramaphosa, questões fundamentais sobre as relações entre os dois países, para a sua solidificação e intensificação.

João Lourenço endereçou uma mensagem ao novo Presidente da África do Sul, em que manifestou a expectativa de Angola no papel que a nova liderança sul-africana irá certamente desempenhar no quadro dos esforços que os dois Governos levam a cabo, com vista à intensificação e aprofundamento das relações bilaterais. O presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, deslocou-se hoje à África do Sul para representar João Lourenço na cerimónia de tomada de posse de Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa foi eleito na quinta-feira, pelo parlamento do país, como novo Presidente da África do Sul, em substituição de Jacob Zuma, após renúncia ao cargo.