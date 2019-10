Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra (FDUC), Manuel Gantes morreu hoje na Vidigueira, distrito de Beja, sua terra natal.

Após ter estudado em Lisboa, matriculou-se na FDUC e foi na cidade do Mondego, então membro da República dos Kágados, que começou a assumir papel de relevo na luta contra o fascismo.

Nas eleições de 1958, esteve envolvido, durante uma primeira fase, na candidatura de Arlindo Vicente à Presidência da República, apoiada pelo PCP e outras correntes oposicionistas, mas acabou por se destacar na negociação que permitiu depois a desistência deste a favor de Humberto Delegado.

Há 61 anos, na passagem do chamado "General Sem Medo" por Coimbra, no auge da campanha eleitoral, o jovem estudante teve um papel decisivo na entrada de Delgado na cidade, praticamente sitiada por forças do regime ditatorial que tentavam impedir o candidato de chegar à Baixa.