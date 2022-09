"Depois de décadas de desinvestimento na ferrovia, de encerramento de linhas e de prioridade à rodovia e ao transporte individual, que nos trouxeram enorme dependência, não consigo usar outra palavra para descrever aquilo que estamos a fazer: revolução", disse o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

"Esta revolução teve um primeiro de recuperação e de estabilização. Era preciso travar a queda", continuou o ministro, referindo-se à reintegração da Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF) na CP — Comboios de Portugal, a reabertura da oficina de Guifões, a recuperação de "dezenas de comboios encostados em Portugal" e ao reforço dos quadros da CP e da Infraestruturas de Portugal (IP), entre outras.

"Passamos dos projetos às obras, do papel ao terreno. Os resultados estão aí", afirmou, enumerando as carruagens recuperadas, a diminuição das supressões e "alguns aumentos de oferta" do transporte ferroviário. No entanto, Pedro Nuno Santos diz que estas medidas eram apenas o suporte ao que se seguiria a seguir, o período de "transformação".

Antes, Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, disse que este é "um grande dia”, tratando-se a linha de alta velocidade de "um projecto absolutamente estruturante para Portugal e para a região".

Carlos Fernandes, vice-presidente e administrador da Infraestruturas de Portugal, especificou que esta trata-se de uma nova linha, em via dupla, e que permitirá viajar do Porto para Lisboa em apenas 1:15h.

O responsável da IP destacou que esta linha também pautar-se-á por estar “totalmente integrada” na atual rede ferroviária nacional, o que permite servir as cidades onde passará sem necessidade de criar novas infraestruturas.

Além disso, a linha de alta velocidade também beneficiará cidades que não sejam abrangidas pelo troço. Carlos Fernandes especificou que, por exemplo, as viagens para Santarém passarão a demorar menos 33 minutos a partir do Porto, e que as viagens para a Guarda terão reduções de 47 minutos a partir do Lisboa e de 1:19h a partir do Porto.

Antes desta apresentação, já era público que a fase 1 da ligação ferroviária de alta velocidade entre o Porto e Vigo poderá vir a custar mais 350 milhões de euros do que o previsto inicialmente, segundo um documento apresentado a 21 de fevereiro por um diretor da IP, José Carlos Clemente.

A estimativa da empresa pública aponta agora para cerca de 1.250 milhões de euros, quando a apresentação inicial do Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030, divulgada em outubro de 2020, apontava para 900 milhões de euros.

Em causa está a ligação entre Braga (Tadim) e Valença, no distrito de Viana do Castelo, fase 1 da linha Porto - Vigo, cuja conclusão estava prevista, segundo o documento da IP, para 2029/2030.

Quanto às outras fases, a segunda, prevista para depois de 2030, compreende a ligação do Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Maia) para o Minho e a Galiza, e está estimada em 350 milhões de euros pela IP.