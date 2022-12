António Costa foi confrontado quinta-feira sobre o facto de não ter ainda falado com Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, a propósito do mau tempo que devastou grande parte da capital na última semana. O primeiro-ministro confirmou a falta de diálogo, tentando desvalorizar o assunto.

“Se for necessário contactá-lo-ei, qual é o problema?”, disse António Costa, no final da conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho Europeu, apelando ao jornalista que lhe fez a pergunta sobre não ter falado com Moedas para não se "preocupar com o assunto".

Em jeito de brincadeira, António Costa, que mora em Benfica, uma das zonas muito afetadas pelo mau tempo, disse também que Carlos Moedas não lhe ligou depois de ver a sua casa inundada. “Pergunte-lhe porque é que ele não me contactou a mim, que tive a casa inundada”, disse.