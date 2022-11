"Estamos a avaliar se o programa faz sentido. Há programas que estamos neste momento a reavaliar, um deles é o dos vistos gold, que provavelmente já cumpriu a função que tinha a cumprir, e que neste momento já não se justifica mais manter”, disse o Chefe do Governo, que, após estas declarações, foi confrontado pelos jornalistas se este seria mesmo o fim do programa.

"Quando se está a avaliar colocam-se todas as hipóteses. Depois de avaliarmos, iremos tomar decisões e as hipóteses tornam-se decisões. Neste momento, estamos a avaliar se os vistos gold fazem sentido, mas há outros que continuam a fazer sentido", disse António Costa, dando como exemplo "o programa Regressar".

"Esse é um programa em que damos apoio generoso em matéria fiscal para que os portugueses que tiveram de emigrar regressem ao país", acrescentou.

Este anúncio de António Costa surge depois de, em junho passado, o Parlamento ter chumbado propostas de lei do PCP, BE e PAN para acabar com o regime dos vistos Gold.