As comemorações arrancam no próximo dia 12 e prolongam-se até 2026, com o objetivo de destacar que a adesão ao bloco europeu foi “uma aposta bem-sucedida”, mas também para “lançar as sementes do futuro”, afirmou o ex-eurodeputado do PSD Carlos Coelho, comissário das celebrações.

“Nós olhamos para o passado com orgulho, porque nestes 40 anos Portugal cresceu e desenvolveu-se também graças à ajuda da União Europeia”, considerou Carlos Coelho.

Para o comissário, “a aposta estratégica que Portugal fez foi bem-sucedida e consensual”.

“Não foi motivo de fratura partidária em Portugal, com exceção de pequenas forças que tinham uma atitude mais distante, mas o grande arco democrático esteve sempre unido à volta do projeto europeu”, afirmou o responsável, que destacou o “grande consenso nacional” relativamente à União Europeia.

“Estes 40 anos foram 40 anos de sucesso”, defendeu Carlos Coelho, que destacou ainda o propósito de “sobretudo olhar para futuro, ou seja, deixar sementes de futuro”.

O primeiro grande momento das comemorações é a cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, o local onde há 40 anos foi assinado o tratado de adesão de Portugal às Comunidades Europeias, por Mário Soares (primeiro-ministro), Rui Machete (vice-primeiro-ministro), Jaime Gama (ministro dos Negócios Estrangeiros) e Hernâni Lopes (ministro das Finanças).

Estão previstas intervenções da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, e do presidente do Conselho Europeu, o ex-primeiro-ministro português António Costa, além do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Na ocasião será apresentada a Declaração de Lisboa, que será assinada pelo primeiro-ministro e pelo Presidente da República, na qual “Portugal reconhece o contributo da Europa para o seu desenvolvimento, mas ao mesmo tempo assinala qual a Europa que devemos continuar a construir: a Europa da coesão, a Europa que diminui as assimetrias, a Europa que protege os seus valores, a Europa que reforça a segurança e a defesa”.

O momento contará com momentos musicais, com fado e cante alentejano, “para acentuar que a participação de Portugal na Europa é também um momento de valorização da identidade nacional, porque não é só a Europa que ajuda Portugal”, disse Carlos Coelho, que sublinhou: “Portugal ajudou a carrear para a Europa relações, identidade, língua, projeção internacional”.

As comemorações nos próximos meses incluem várias iniciativas envolvendo entidades públicas, como as comissões de coordenação e desenvolvimento regional, câmaras municipais e freguesias.

Em 01 de janeiro de 2026 serão assinalados os 40 anos da entrada de Portugal na UE, estando ainda previstas comemorações para o Dia da Europa, 09 de maio, do próximo ano.