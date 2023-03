“É um momento de grande tristeza para todos aqueles que conheceram o Comendador Rui Nabeiro, mas também para Campo Maior onde teve um papel extraordinário”, disse o primeiro-ministro que falava aos jornalistas à entrada para a Igreja Matriz de Campo Maior, onde decorre a missa de corpo presente do empresário.

“É um homem que teve uma grande visão, de uma terra que é do interior do interior conseguiu construir uma multinacional, foi sempre um homem muito comprometido com o desenvolvimento da sua terra, com uma enorme preocupação na relação que tinha com todos aqueles que trabalhavam no Grupo Delta”, acrescentou António Costa.

António Costa recordou que teve o “privilégio” de fazer em tempos uma visita guiada à torrefação e à fábrica de café na companhia do empresário e “verificar” que Rui Nabeiro conhecia pessoalmente o nome de cada um dos funcionários.

Nas declarações aos jornalistas, António Costa recordou também o papel de Rui Nabeiro enquanto militante do PS, sublinhando que o empresário foi “um grande socialista”.

“Foi um grande socialista, um grande militante do PS, sempre empenhado, foi duas vezes presidente de câmara aqui de Campo Maior, eleito pelo Partido Socialista e não houve campanha eleitoral em que não estivesse presente”, recordou.

“E tinha também, para além dessa relação de admiração como empresário e a estima que tinha como amigo, também essa relação de camaradagem”, acrescentou.

Para António Costa, Rui Nabeiro deixa uma marca na história do PS, do empresariado e de Portugal.

“É preciso ter em conta que é muito difícil fazer uma grande empresa num país como Portugal, com uma dimensão internacional e ainda mais difícil fazendo-o aqui na raia”, sublinhou.

O primeiro-ministro, que recordou ainda que a vida de Rui Nabeiro no mundo empresarial atravessa vários ramos, desde a venda de café à produção e venda de vinhos e azeites, entre outros produtos.

“A mim acontece-me sempre, cada vez que estou numa cidade europeia, sempre procuro encontrar um café Delta. Naqueles oito meses que vivi em Bruxelas (Bélgica), uma das coisas que me reconfortava muito era que, perto da minha casa, havia um cafezinho que tinha café Delta e o café Delta faz a diferença relativamente a todos os outros cafés”, disse.

António Costa acrescentou ainda que o Comendador Rui Nabeiro é um “homem irrepetível” no mundo empresarial, mas alertou que o país tem também outros empresários que “fazem um trabalho notável” pela economia portuguesa.

“O país não cresceu o ano passado como cresceu, não atingiu pela primeira vez mais de 50% das suas exportações no Produto Interno Bruto (PIB) se não tivéssemos grandes empresas e grandes empresários”, disse.

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu no domingo, aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa.