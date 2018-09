António Costa falava no Palácio Foz, nos Restauradores, em Lisboa, após a empresa portuguesa Vision-Box ter assinado um contrato com o Aeroporto Internacional de Bangalore para equipar esta infraestrutura (a terceira com maior movimento na Índia) com tecnologia de gestão de passageiros baseada em biométrica.

No primeiro trimestre do próximo ano, parte substancial dos passageiros do Aeroporto Internacional de Bangalore, após um primeiro registo eletrónico, poderão passar as várias fases do processo até à entrada no avião sem terem de mostrar o seu cartão de embarque, já que a tecnologia a instalar permitirá imediata identificação através de reconhecimento facial.

Com o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e a embaixadora da Índia, Nandini Singla, sentados na primeira fila da plateia a ouvi-lo, António Costa considerou que o contrato da Vision-Box para equipar com nova tecnologia o Aeroporto Internacional de Bangalore "é o símbolo" daquilo que pretende para as relações entre Portugal e a Índia no século XXI.

Mas o primeiro-ministro também aproveitou o seu discurso para deixar alguns recados de caráter interno, sobretudo dirigidos aos meios empresarial e de investidores do país.