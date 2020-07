António Costa assumiu esta posição no final de uma reunião com o presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares, sobre o combate à pandemia da covid-19, na qual esteve acompanhado pela ministra da Saúde, Marta Temido, e pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, também coordenador do Governo para a região de Lisboa e Vale do Tejo.

Interrogado sobre o número crescente de países que colocam restrições à entrada de pessoas que estiveram em Portugal, o primeiro-ministro respondeu: "Eu acho que, manifestamente, é injusto".

"Quem veja essas classificações, até parece que estamos numa situação de risco generalizado muito elevado comparativamente com outros. Caso se analisem com atenção os números, podemos identificar muito bem qual o tipo de situação que existe. Mas, sobretudo, temos de integrar outros números, razão pela qual recomendo muito que se leiam os relatórios da Agência Europeia do Controlo das Doenças", defendeu.

Segundo António Costa, esta agência "tem insistido sempre na necessidade de utilizar uma multiplicidade de critérios para se avaliar o grau de risco".