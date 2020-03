"Temos estado em contacto permanente com os autarcas de todo o país e hoje ao fim do dia terei uma reunião por videoconferência com todos os presidentes das comunidades intermunicipais precisamente daqui da região Norte para fazer ponto de situação, quais são as principais prioridades porque elas são múltiplas e exigem uma coordenação muito grande", disse o primeiro-ministro.

António Costa, que respondia aos jornalistas à margem de uma visita ao CEiiA - Centro para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel, em Matosinhos, referiu que "os autarcas têm tido papel excelente", mas admitiu que sente falta dos Governos Civis porque, disse, "muita falta fazem nesta situação de crise" por terem sido "uma autoridade política de proximidade que permitia coordenar transversalmente".

"Vamos reunir para ver o que podemos todos fazer melhor para responder às necessidades nos próximos dias. Em medidas extraordinárias estamos nós", respondeu António Costa quando questionado sobre o facto do Norte do país registar mais casos de infeção do que as restantes regiões do país, o que tem gerado exigências por parte de autarcas nortenhos.

No boletim divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde, lê-se que o Norte regista 2.443 casos confirmados com o novo coronavírus, num total de 33 mortes.