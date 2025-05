Uma confusão numa festa privada no bar “Shisha 13”, na rua Escura, no Porto, terminou com a morte de um jovem, de 24 anos, avança o Jornal de Notícias (JN). Josué Francês Maia, conhecido como “Boxista”, residente em Gaia, foi atingido por vários disparos, quando já se encontrava na rua.

A vítima ainda foi colocada dentro de uma carrinha por familiares que a queriam levar ao hospital, mas a viatura também foi atingida por disparos, tendo depois embatido contra um muro, imobilizando o veículo e provocando um acidente.

Segundo a publicação tudo aconteceu por volta das 5h00 da manhã quando Josué se envolveu em agressões com um morador no Bairro do Cerco, no Porto. A confusão terá sido levada para a rua, com meia centenas de pessoas e Josué foi baleado com vários tiros.

O INEM ainda foi chamado ao local, que levou Josué para o Hospital de Santo António, onde foi declarado o óbito, diz o JN.

O jornal destaca que as testemunhas já forma interrogadas pela PSP e o principal suspeito já foi identificado.