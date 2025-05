“Assumo a responsabilidade por não ter ganho esta Taça de Portugal”, disse, na zona mista do Estádio Nacional, em Oeiras, o antigo jogador do clube, apontando, no entanto, dois lances que, considerou, “ultrapassam todos os limites”.

“Aos 90+4 minutos, o Belotti é agredido por dois jogadores do Sporting, um com uma cotovelada, deliberadamente. E não bastando isso, há um pisão propositado na cabeça do Belotti. E a falta ainda é contra o Benfica”, apontou.

Sem se deter, e sem permitir perguntas aos jornalistas, o líder das ‘águias’ lamentou outro lance de um encontro em que, considerou, ao Benfica “não bastou ser superior” para ganhar.

“Aos 90+5 minutos, o Otamendi leva uma cotovelada de um jogador do Sporting que já tem o [cartão] amarelo e o lance continuou. São lances a mais, numa fase crucial do jogo, para não se meter em questão o que se passou aqui hoje”, desabafou o dirigente máximo do clube da Luz.

Por isso, assumindo, mas uma vez, “a responsabilidade” pela derrota, Rui Costa frisou estar “a falar de duas agressões evidentes que não foram vistas, quer pelo fiscal de linha, que estava junto ao lance, quer pelo árbitro, quer pelo videoárbitro”.

“Portanto, os responsáveis da arbitragem [que] analisem este jogo e analisem como é que um VAR , que consegue anular duas situações [de golo] ao Benfica, não consegue ver dois lances destes. Provavelmente, vai ser premiado agora e passará a ser o condutor do VAR em Portugal, o que é uma coisa extraordinária”, ironizou Rui Costa.

O bicampeão nacional em título Sporting conquistou hoje a Taça de Portugal em futebol pela 18.ª vez, ao vencer o Benfica por 3-1, após prolongamento, na final da 85.ª edição da prova, no Estádio do Jamor, em Oeiras.

O dinamarquês Conrad Harder, aos 99 minutos, e Francisco Trincão, aos 120+1, deram o triunfo aos ‘leões’, depois de o sueco Viktor Gyökeres, de penálti, forçar o tempo extra, já aos 90+11, igualando o tento inicial do turco Orkun Kökçü, aos 47.

No ranking da prova, o Sporting, que não vencia desde 2018/19 e selou a sétima ‘dobradinha’ da sua história, 23 anos depois, manteve o terceiro lugar, com 18 títulos, atrás do Benfica, com 26, o último em 2016/17, e do FC Porto, com 20.