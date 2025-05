Falando aos jornalistas antes de embarcar no avião presidencial Air Force One, Trump indicou que teve "uma conversa muito agradável" com a presidente de Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e que atenderia ao seu pedido de extensão do prazo original que era 1 de junho.

O presidente americano mostrou-se confiante de que os negociadores de ambas as partes "se reunirão em breve" para tentar resolver a questão.

Desde que regressou à Casa Branca, em janeiro, Trump tem visado especialmente a China e a UE em questões comerciais.

Depois de ter anunciado, a 09 de abril, uma “trégua” na aplicação daquilo a que chama “tarifas recíprocas” a Bruxelas e a outros parceiros comerciais, a UE também decidiu suspender a ativação de medidas de retaliação.

Recentemente, ambas as partes concordaram em intensificar as negociações técnicas para chegar a um acordo.