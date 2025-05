O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que as empresas da União Europeia (UE) deverão mudar-se para os Estados Unidos, tornando dispensáveis as tarifas alfandegárias de 50% com que horas antes ameaçou os 27.

O bloco comunitário escapará às tarifas porque “o que fará é enviar as suas empresas para os Estados Unidos e construir as suas fábricas”, disse Trump, cuja anterior ameaça causou indignação e preocupação na Europa. No seu perfil na rede Truth Social, o Presidente norte-americano afirmou hoje que as negociações comerciais com a UE “não estão a dar frutos” e recomendou a imposição de uma tarifa de 50% sobre os produtos europeus a partir de 01 de junho. “As nossas negociações com eles não estão a dar frutos! Por isso, recomendo uma tarifa direta de 50% para a União Europeia a partir de 01 de junho de 2025”, anunciou Donald Trump, acrescentando que “não será aplicada qualquer tarifa se o produto for fabricado nos Estados Unidos”.