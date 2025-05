Vencedoras de três das últimas quatro edições da prova continental mais importante, em 2020/21, 2022/23 e 2023/24 –, as catalãs procuram conquistar o terceiro título seguido, perante uma equipa londrina que apenas ergueu o troféu uma vez, há quase 20 anos, em 2006/07.

A internacional portuguesa Kika Nazareth, que se transferiu esta temporada do Benfica para o Barcelona, contribuiu com três golos e três assistências, em seis partidas na ‘Champions’, até uma lesão grave a ter afastado da final que se vai disputar na cidade onde nasceu.

As duas equipas já se defrontaram quatro vezes, sempre na Liga dos Campeões, com duas vitórias para cada lado: as inglesas impuseram-se em 2012/13, na estreia das catalãs na prova europeia, e as espanholas ganharam o duplo confronto em 2021/22.

Barcelona e Arsenal defrontam-se hoje, no estádio do Sporting, em Lisboa, na final da Liga dos Campeões feminina, em jogo com início às 17:00, que será arbitrado pela croata Ivana Martincic, cabendo ao português português Tiago Martins desempenhar a função de videoárbitro.