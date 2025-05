Há 19 anos, Ricardo Gomes liderava a defesa do Benfica. Lembra-se perfeitamente desta final, pois foi também o seu último jogo como profissional e, logicamente, também o último título que conquistou.

"É bom recordar esse jogo, mas ao mesmo tempo também muito emotivo. Lembro-me bem, muito bem, aliás. Foi uma vitória muito importante, o grupo queria muito vencer", diz Ricardo Gomes, descrevendo aquilo que, para si, é um dérbi.

"Joguei vários dérbis e também vários clássicos. São jogos muito diferentes, muito emocionantes, ambos, mas muito diferentes. O grande rival do Benfica sempre foi e sempre será o Sporting, é assim em todo o lado, equipas que jogam na mesma cidade e lutam pelos mesmos títulos. Nunca há favoritos para estes jogos, esteja uma equipa com dez vitórias seguidas e outras com dez derrotas. São jogos diferentes, jogos que ninguém quer perder, jogos que são jogados até ao último segundo", salienta.

Iordanov, antigo jogador do Sporting, onde passou as últimas dez temporadas da sua carreira, também se recorda bem dos dérbis que disputou e o que este jogos dizem, sobretudo, aos adeptos.

"O grande rival do Benfica sempre foi e sempre será o Sporting, é assim em todo o lado, equipas que jogam na mesma cidade e lutam pelos mesmos títulos. Nunca há favoritos para estes jogos" Ricardo Gomes

"São jogos de muita pressão, nós sabíamos que perder um jogo destes era diferente de perder um contra outro clube, como um V. Guimarães, V. Setúbal, era muito diferente. A exigência dos adeptos era muito diferente mesmo, é um jogo único, tal como será mais este da Taça de Portugal, ou aquele que o Sporting e Benfica empataram há duas semanas", diz o avançado, que não vê o Sporting como claro favorito depois da vitória no campeonato.

"Claro que não. O Benfica é uma grande equipa, tem grandes jogadores e a prova disso é que o título foi discutido até à última jornada do campeonato. Não há favoritos. Há muitos craques de um lado e outro que podem decidir num segundo. O Benfica sabe que este é o jogo do tudo ao nada esta época. Depois de perderam o título, esta Taça é um troféu que não querem perder. Era assim que nos acontecia a nós. Em 1996 tínhamos ficado no terceiro lugar e o Benfica no segundo. Ambos queriam ganhar, porque sabíamos que não tínhamos vencido o título e é com esse espírito que o Benfica vai entrar em campo. Mas atenção, o Sporting também vai entrar para ganhar, fazer a dobradinha é algo incrível e tenho a certeza que vão comer a relva, como se diz, para o conseguir. É uma equipa que se habituou a ganhar títulos e isso dá uma confiança muito maior", diz o antigo jogador.

Pelo mesmo diapasão afinal também Ricardo Gomes, o ex-central acredita que esta final será disputado até aos últimos segundos. "O Benfica vem de perder o título e o Sporting de o ganhar. São espíritos diferentes, é claro. Mas se do lado do Sporting poderá haver mais confiança, do lado do Benfica há um sentido de não querer desiludir mais os adeptos. Tenho a certeza que vai ser um grande jogo e espero que o Benfica ganhe", diz Ricardo Gomes, que prefere destacar o coletivo dos encarnados em vez do individual.

"É sempre um perigo junto da baliza adversário. O Sporting tem grandes jogadores, alguns muitos jovens, mas Gyokeres é mesmo uma máquina" Iordanov

"Era fácil falar, por exemplo, de Di Maria ou Otamendi, dois campeões mundiais. Mas do que já vi do Benfica, eles são mais equipa do que individual. Foi isso que os fez lutar até ao fim pelo campeonato e é isso que os vai levar a lutar pela Taça de Portugal. Di Maria seria a escolha óbvia se alguém perguntasse a um apaixonado pelo futebol, é um verdadeiro craque, um dos melhores jogadores do mundo ainda atualmente, mas o Benfica é mais o coletivo que o individual", refere.

Do lado de Iordanov, por sua vez, há um jogador leonino que o seduz. "Que grande jogador, é uma máquina. Tem uma força incrível, uma entrega fenomenal e é por isso que marca tantos golos. Não desiste, vai para cima dos adversários, em medo nenhum. É um fenómeno, é um privilégio os adeptos em Portugal poderem desfrutar de um jogador assim. É sempre um perigo junto da baliza adversário. O Sporting tem grandes jogadores, alguns muitos jovens, mas Gyokeres é mesmo uma máquina", diz Iordanov.

No que diz respeito a títulos na Taça de Portugal, o Benfica é aquele que mais vezes levantou este troféu em Portugal, com um total de 26 conquistas, contra 17 do Sporting. Ainda assim, entre os dois, foi o Sporting o último clube a ter conquistado uma Taça, na temporada 2018/2019, ao passo que as águias venceram pela última vez em 2016/2017.