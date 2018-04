Aos que saíram do país, reiterou a abertura para o seu regresso a Portugal, mas avisou que poderão não encontrar as mesmas condições a nível profissional.

Todavia, também reconheceu que uma parte desta diáspora saiu de Portugal durante um período em que o ritmo ao qual foi formada uma “nova geração altamente qualificada” não foi acompanhado pelo desenvolvimento do tecido empresarial no sentido de absorver esses profissionais.

“É evidente que há uma enorme disparidade entre aquilo que é o nível remuneratório que é praticado em Portugal e o praticado noutros locais. Mas o nível de vida é também significativamente diferente em Portugal do que é, por exemplo, aqui em Londres”, comentou.

O evento foi o último do primeiro de dois dias de visita oficial a Londres, que começou terça-feira com um encontro em Downing Street com a homóloga britânica, Theresa May, seguido por um encontro com a comunidade portuguesa na residência do embaixador de Portugal no Reino Unido, Manuel Lobo Antunes.

Hoje, a agenda será dominada pela economia, começando com um pequeno almoço com potenciais investidores, seguido pela participação no fórum de negócios “Portugal/Reino Unido”, organizado pela AICEP e pela Portugal In, em parceria com a Bloomberg, à qual Costa vai dar uma entrevista.

Na parte da tarde está prevista uma reunião com o príncipe André, antigo representante especial para o Comércio e Investimento Internacional, e a intervenção numa conferência económica sobre negócios entre Portugal e a Índia.