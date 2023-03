“O secretário-geral [da ONU] está em Kiev. Mais logo vai encontrar-se com Volodymyr Zelensky para falar sobre a Iniciativa Cereais no Mar Negro (Black Sea Grain Initiative) (…), assim como outros assuntos pertinentes”, adiantou o gabinete de António Guterres numa mensagem difundida através da rede social Twitter.

Trata-se da terceira visita que Guterres realiza à Ucrânia desde a nova invasão da Rússia iniciada no ano passado. Esta prolonga-se até quinta-feira.

Fontes ucranianas assinalaram na terça-feira que as negociações para ampliar o pacto já tinham começado “mas não diretamente com a Rússia”.

A Ucrânia já tinha demonstrado anteriormente abertura e intenção para estender o acordo “pelo menos durante mais um ano” para garantir a estabilidade de exportadores e importadores e conseguir a inclusão do porto da cidade de Mikolaiv.

O acordo alcançado em julho de 2022 entre Moscovo e Kiev sobre a exportação de cereais termina no próximo dia 18 de março, conforme ficou estabelecido, mas as Nações Unidas insistem no prolongamento do prazo para garantir a segurança alimentar mundial.

A ONU estima que já foi alcançada em três portos ucranianos a exportação de 23 milhões de toneladas de mercadoria, com um fluxo praticamente constante de entradas e saídas de navios.