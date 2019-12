“Os custos assumidos com as melhores condições de trabalho dos motoristas devem ser reconhecidos por todos e terá de existir alguma responsabilidade social de todos, transportadores e clientes”, refere a associação patronal em comunicado.

Assim não sendo, avisa, “2020 será um ano de despedimentos coletivos e insolvências de transportadores com evidente impacto na economia”.

A Antram está assim “muito preocupada” com o estado atual das empresas e o futuro destas, nomeadamente com os custos “altíssimos” e a rentabilidade “sempre a descer há três anos”, com as empresas a internalizarem todos os custos e “a sofrerem sozinhas todo o impacto”.

Em 29 de outubro, patrões e sindicatos assinaram formalmente o novo contrato coletivo de trabalho para o setor, depois daquilo a que o advogado da Antram, André Matias de Almeida, classificou como “uma negociação muito dura”, atualizando em 11,1% a tabela salarial para os motoristas de pesados.