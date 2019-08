O coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), José Manuel Oliveira (C), fala aos jornalistas após uma reunião com a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), sobre a greve no setor do transporte de matérias perigosas, no Ministério das Infraestruturas, Lisboa, 14 de agosto de 2019. JOÃO RELVAS / LUSA

