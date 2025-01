Em comunicado, a Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT), operador do sistema elétrico público, refere que o apagão privou do fornecimento de energia elétrica as províncias de Luanda, Icolo e Bengo, Bengo, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Uíje, Zaire, Malanje, Benguela, Huambo e Bié.

A operadora diz estar a apurar as causas da interrupção, estando as equipas técnicas a trabalhar para repor o fornecimento de energia “o mais breve possível”.