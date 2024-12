Os membros da Assembleia Nacional da Coreia do Sul votaram pelo impeachment do presidente Yoon Suk Yeol devido à sua tentativa de impor lei marcial.

A Assembleia Nacional aprovou a moção por 204 votos, com 85 contra. Três abstiveram-se e foram ainda registados oito votos nulos.

Para aprovar a moção, eram necessários pelo menos 200 votos a favor para obter uma maioria de dois terços no hemiciclo e, embora o voto seja secreto, pelo menos 12 deputados do Partido do Poder Popular (PPP), conservador e no poder, tinham de apoiar a destituição, uma vez que os partidos da oposição têm um total de 192 lugares.

Na quinta-feira, seis partidos da oposição apresentaram na Assembleia Nacional da Coreia da Sul uma nova moção conjunta para a destituição de Yoon devido à declaração da lei marcial, em 3 de dezembro.

No sábado passado, o conservador Yoon escapou por pouco a uma primeira tentativa de destituição. O Partido Popular do Povo (PPP), no poder, boicotou e invalidou a votação por falta de quórum.

Mais tarde, o partido disse que, em troca do bloqueio da moção, tinha obtido a promessa de que Yoon se ia retirar para deixar a governação ao PPP e ao primeiro-ministro.