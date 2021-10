A autoridade da saúde e o Infarmed anunciaram esta quinta-feira em comunicado conjunto que o financiamento público do medicamento Zolgensma foi aprovado.

"Foi aprovado o financiamento público do medicamento Zolgensma, uma nova opção terapêutica para as crianças com atrofia muscular espinhal tipo I, uma doença genética rara que atinge cerca de uma em cada 11 000 crianças", pode ler-se na nota.

As duas entidades explicam que se trata de um medicamento "cujo mecanismo de ação se encontra direcionado para a causa da doença, com um esquema de administração de dose única".

O comunicado sustenta ainda que, com esta aprovação, "ficam regulados os termos e condições em que o medicamento é adquirido no Serviço Nacional de Saúde (SNS)" e que a "decisão de financiamento deste medicamento resulta de um processo de avaliação que analisou a sua mais valia para os doentes e o impacto na sustentabilidade do SNS".

A questão da autorização de utilização excecional do medicamento foi suscitada com o caso da bebé Matilde, na altura com dois meses e meio, a quem foi diagnosticada aquela doença, numa altura em que o medicamento inovador só estava autorizado nos Estados Unidos da América e com um custo de dois milhões de euros.