Segundo a BBC, o "AquaDom", com 1.500 peixes tropicais, tinha 14 metros de altura e levava cerca de um milhão de litros de água.

A polícia referiu que existem "incríveis danos marítimos" e que duas pessoas foram feridas por estilhaços de vidro.

Há também detritos espalhados na rua em frente ao edifício e "quantidades enormes" de água estavam a correr para as ruas próximas, pelo que as pessoas deviam conduzir com cautela.

O hotel foi fechado devido à inundação e os hóspedes retirados do local.

Mais de 100 operacionais estiveram no hotel e não ficou claro o que causou a rutura.

O AquaDom foi inaugurado em dezembro de 2003 e recebeu o recorde mundial do Guinness por ser o maior aquário cilíndrico do mundo. De acordo com relatos na altura da sua construção, custou cerca de 12,8 milhões de euros.