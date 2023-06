A Bielorrússia, que – juntamente com a Eslovénia – disputava a vaga regional Europa de Leste, foi o único candidato a não conseguir os votos suficientes para se eleger (38), enquanto os restantes países concorriam sem oposição nos respetivos grupos regionais.

O voto secreto na Assembleia-Geral de 193 membros resultou em 184 votos para a Argélia, 180 para a Coreia do Sul, 153 para Eslovénia, 191 para Guiana e 188 para a Serra Leoa.

Todos os países hoje eleitos já tinham estado no Conselho de Segurança anteriormente.

Os cinco novos membros iniciarão os seus mandatos em 01 de janeiro, substituindo cinco países cujos mandatos de dois anos terminam em 31 de dezembro — Albânia, Brasil, Gabão, Gana e Emirados Árabes Unidos.

Os recém-eleitos irão juntar-se aos cinco membros permanentes do Conselho com poder de veto – Estados Unidos da América, Rússia, China, Reino Unido e França – e aos cinco países eleitos no ano passado: Equador, Japão, Malta, Moçambique e Suíça.