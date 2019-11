Em 20 de novembro, afirmou que a Argélia tinha necessidade das suas “crianças fiéis”, e pediu-lhes a “efetuarem o seu dever perante a pátria” e comparecerem nas assembleias de voto.

As presidenciais vão decorrer “numa atmosfera repleta de democracia real”, afirmou o chefe militar, que na prática dirige o país após a demissão de Bouteflika.

O general assegurou que a instituição militar reuniu “todas as garantias que permitam preservar a sinceridade do escrutínio e respeitar a escolha dos argelinos”, assegurou.

A Argélia não aceita “qualquer ingerência ou ‘diktat’ (…) de ninguém”, sublinhou o general, um dia após as declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros francês e na véspera da apresentação de um projeto de resolução do Parlamento europeu sobre a “situação das liberdades” no país magrebino.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de França, Jean-Yves Le Drian, antiga potência colonial, considerou na terça-feira que a solução para a crise na Argélia deve passar pelo “diálogo democrático pelo qual cada possa exprimir sem receio as suas opiniões” e pelo respeito “das liberdades de expressão (…) de imprensa e de manifestação”.

O Parlamento Europeia vai debater na quinta-feira um projeto de resolução, no âmbito dos seus debates regulares sobre os “casos de violações dos direitos humanos e do Estado de direito”, e quando desde há vários meses se intensificam na Argélia as prisões de manifestantes, militantes ou jornalistas favoráveis ao ‘Hirak’ ou críticos do escrutínio presidencial.