Realizando-se desde 1997, o “Arraial Lisboa Pride” é o maior evento comunitário e de visibilidade da população lésbica, gay, bissexual, trans e intersexo, “num momento político de celebração de orgulho na igualdade”, diz a associação ILGA — Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo, que organiza o evento anual.

Daniela Bento, presidente da ILGA, disse à Lusa que espera ver hoje a Praça do Comércio, cheia, lembrando que no ano passado estiveram no arraial mais de 100 mil pessoas. “Este ano se for mais gente melhor”, disse.

A responsável salientou nas declarações à Lusa que a cada ano se pretende que a iniciativa seja um espaço de vivência mas também um palco de artistas, “numa lógica de capacitar artistas que têm menos visibilidade”, acrescentando que a organização quer “que seja uma festa mas também um momento de intervenção política”.

Numa Praça do Comércio “cada vez mais rica em atividades”, Daniela Bento salientou a presença cada vez em maior quantidade de entidades associadas, pelo que o arraial “é também um espaço que proporciona o estabelecimento de contactos e de parcerias entre associações e coletivos”.

O arraial decorre das 16:00 de hoje às 02:00 de domingo e ocupa toda a praça.

Daniela Bento sublinhou que “é importante a ocupação do espaço público por estes movimentos. A ocupação de todo o espaço da praça dá uma visibilidade muito boa”, adiantando que é importante “que as pessoas vejam o arraial como um espaço seguro”.

Integrado na programação oficial das Festas de Lisboa, de todo este mês, o “Arraial Lisboa Pride”, de entrada livre, é organizado pela Associação ILGA Portugal em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e a EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural.

Além das atividades de palco decorrem em simultâneo atividades associativas no “Pride Center”, atividades associativas permanentes, um “arraialito”, um espaço de música a partir das 21:30 (Pride Center After Dark”) e o Pride Care, de informação, de distribuição de preservativos e de rastreio de infeções sexualmente transmissíveis.

“Além de uma celebração das nossas identidades, da nossa liberdade e dos direitos que já conquistámos, este é também um momento de reivindicação, de ocupação, de solidariedade e de coexistência do muito e urgente que há por fazer em matéria de Direitos Humanos em Portugal e no mundo”, diz a organização.

No próximo ano, de 14 a 21 de junho, Lisboa vai acolher o EuroPride, o maior evento de celebração do orgulho das entidades LGBTI+ na Europa, que acontece anualmente desde 1992 em diferentes cidades europeias, com um extenso programa de atividades, conferências, encontros, uma marcha e uma festa.