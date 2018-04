A presidente do CDS-PP defendeu hoje que o concurso de apoio às artes "não serve para o futuro", falando em "falhanço rotundo" do modelo, mas recusando, a sua impugnação, para que quem já foi apoiado mantenha esse apoio.

"É um concurso que não serve para o futuro, pode agora, numa situação de emergência, ajudar com mais verbas acomodar situações que escandalosamente ficarão de fora, mas, certamente, ou as regras ou o júri não servirão para o futuro", defendeu Assunção Cristas, em declarações aos jornalistas, no final de uma visita ao espaço de memória do Teatro Experimental de Cascais.

Depois de reunir com o diretor do TEC, companhia que foi repescada no concurso e será, afinal, apoiada, a líder do CDS sublinhou que "quem já foi apoiado não pode deixar de ser apoiado".

"Quem recebeu apoio veria as suas expectativas frustradas se deixasse de ter esse apoio, é preciso perceber quem ficou de fora, porque é que isso aconteceu, e o júri ainda tem possibilidade de corrigir a sua decisão olhando para os recursos que as várias entidades vão interpor", afirmou, quando questionada sobre uma eventual impugnação do concurso.

Para a presidente do CDS, que vai reunir com outras estruturas culturais nos próximos dias, "quando um modelo é novo e no seu primeiro teste falha rotundamente, ou o problema é do modelo ou das pessoas que o aplicaram e não o seguiram".

"O senhor primeiro-ministro, com alguma humildade, devia reconhecer que falhou este primeiro teste, lamentavelmente, porque tiveram mais de um ano a preparar um concurso", afirmou.

O diretor do TEC, Carlos Avilez, defendeu que está em causa "um problema da classe" e não daquela estrutura em particular, recusando que a solução passe pela demissão do ministro da Cultura ou por uma impugnação do concurso.

"Não me lembro de termos sido atacados desta maneira", afirmou.

Carlos Avilez disse estar convencido que o primeiro-ministro "não estava ao corrente da situação como ela estava".

"Não era possível, o Governo não podia nunca tomar uma posição destas, está a recuar e ainda bem que está a recuar, não esperávamos outra coisa", afirmou.

O diretor do TEC pede "uma reflexão", em que se perceba "o que falhou, como e porquê", com uma consequente assunção de responsabilidades.

[Notícia atualizada às 14:00]