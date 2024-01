Hoje foi mais um dia marcado pelo protesto de algumas das forças de autoridade em Portugal. O objetivo continua a ser o mesmo, concretamente melhores salários.

O que aconteceu hoje?

Centenas de polícias de serviço concentraram-se hoje em frente a várias esquadras da PSP do país para demonstrar união e protestar por melhores condições salariais e de trabalho, disseram à Lusa várias fontes sindicais.

Alguns desses locais foram: Lisboa, Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Braga, Guimarães, Castelo Branco, Espinho, Gondomar, Olhão, Tavira.

Além de polícias da PSP, houve também militares da Guarda Nacional Republicana fardados e concentrados junto aos postos da GNR.

O presidente do Sindicato Nacional de Polícia (Sinapol), Armando Ferreira, disse à Lusa que a concentração coincidiu com a mudança de turno dos polícias.

Quais as razões dos protestos?

A contestação dos elementos da PSP e da GNR teve início após o Governo ter aprovado em 29 de novembro o pagamento de um suplemento de missão para as carreiras da PJ.

Estes protestos surgiram de forma espontânea e não foram organizados por qualquer sindicato, apesar de existir uma plataforma, composta por sete sindicatos da PSP e quatro associações da Guarda Nacional Republicana, criada para exigir a revisão dos suplementos remuneratórios nas forças de segurança.

Esta plataforma decidiu cortar totalmente as relações com o Ministério da Administração Interna.

Os salários são assim tão diferentes?

Os salários da PJ comparados a agentes são muito diferentes, sim, mas quando equiparados com oficiais, por exemplo, da PSP, já não.

Dentro da Polícia de Segurança Pública há vários níveis salariais, mas só seis se podem comparar aos vencimentos da PJ, defendem estes últimos. E são os níveis de Grau de Complexidade 3, pois neste patamar só entram os licenciados, sendo que a licenciatura é obrigatória para chegar a inspetor da Polícia Judiciária.

Comecemos pela PJ, neste momento, com o aumento, um simples inspetor leva para casa 2833 euros, um pouco mais que os subcomissários da PSP, que recebem 2456 (1596 salário base, totalizando os 2465 com vários suplementos). Os polícias recebem depois 3024 (2070 base) quando passam a comissários e 3400 (2385 b.) como subintendentes. Já na PJ o passo seguinte na carreira é dado quando são nomeados inspetores chefes, cujos salários chegam aos 3729, um valor semelhante ao que recebem os intendentes na PSP, com um vencimento de 3782 euros (2702 b.).

Na Polícia de Segurança Pública há ainda dois outros patamares para quem está no nível de complexidade 3, nomeadamente os cargos de Superintendente e Superintendente chefe. Aqui os salários passam para 4233 (3077 b.) e 4942 (3668 b.), respetivamente.

Estes dois poderão ser também eles equiparados aos outros dois cargos na PJ, os mais altos, Coordenador e Coordenador Superior. Os salários, esses, são de 4158 e 4802 euros.