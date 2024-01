Os polícias andam nas ruas a reivindicarem melhores salários. Ou melhor, nem todos, dado que os inspetores da Polícia Judiciária viram os seus vencimentos crescerem no início do ano. E é também por isto que os outros saíram à rua para exigirem melhores condições.

De facto, os inspetores da Polícia Judiciária viram os seus salários aumentarem com o arranque do ano, nomeadamente 518 euros. Recebiam 478,08 euros de suplemento em 2023 e agora recebem um ónus total de 1026,85, a juntar ao respetivo salário.

As outras forças de autoridade pedem também aumentos, mas a realidade diz que os inspetores ganham praticamente o mesmo que os oficiais da PSP, com este aumento.

Dentro da Polícia de Segurança Pública há vários níveis salariais, mas só seis se podem comparar aos vencimentos da PJ, defendem estes últimos. E são os níveis de Grau de Complexidade 3, pois neste patamar só entram os licenciados, sendo que a licenciatura é obrigatória para chegar a inspetor da Polícia Judiciária.

Quanto aos salários, que podem ser vistos aqui, a realidade diz-nos então que entre 'oficiais' as coisas estão muito equilibradas.

Comecemos pela PJ, neste momento, com o aumento, um simples inspetor leva para casa 2833 euros, um pouco mais que os subcomissários da PSP, que recebem 2456 (1596 salário base, totalizando os 2465 com vários suplementos). Os polícias recebem depois 3024 (2070 base) quando passam a comissários e 3400 (2385 b.) como subintendentes. Já na PJ o passo seguinte na carreira é dado quando são nomeados inspetores chefes, cujos salários chegam aos 3729, um valor semelhante ao que recebem os intendentes na PSP, com um vencimento de 3782 euros (2702 b.).

Na Polícia de Segurança Pública há ainda dois outros patamares para quem está no nível de complexidade 3, nomeadamente os cargos de Superintendente e Superintendente chefe. Aqui os salários passam para 4233 (3077 b.) e 4942 (3668 b.), respetivamente.

Este dois poderão ser também eles equiparados aos outros dois cargos na PJ, os mais altos, Coordenador e Coordenador Superior. Os salários, esses, são de 4158 e 4802 euros.

Contas feitas, então, os vencimentos dentro dos 'oficiais' são agora equiparados.

Este tem sido um tema discutido nas últimas semanas e que viu mesmo Luís Montenegro, líder do PSD, salientar que não seria possível comparar as carreiras dos polícias com a dos inspetores da PJ.

O próprio diretor da PJ já veio a terreiro falar sobre o tema e defende a revisão salarial nas outras classes, sobretudo para os não oficiais, os que começam as suas carreiras. “Estou absolutamente solidário com todas as causas que levam a que haja melhores condições salariais e condições de atratividade, de forma a que possam desempenhar a sua missão com todas as condições e, sobretudo, com dignidade. Não é aceitável que jovens que vêm para Lisboa trabalhar tenham que despender uma parte substancial, mais de 50% do seu salário, para poderem cumprir a sua missão”, declarou Luís Neves.

Refira-se que no início de carreira um destes profissionais recebe pouco mais de 900 euros.