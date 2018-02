16 meses. Não é uma data redonda - nem um ano, nem dois, qualquer coisa no meio. Vamos assumir este meio virtuoso como uma data tão boa como qualquer outra para lançar a nova campanha do SAPO 24, o site de informação do Portal SAPO, gerido e produzido pela MadreMedia.

Somos um site que acompanha as notícias de cada dia à medida que acontecem, mas também um site que acredita que os leitores - todos nós - exigem cada vez mais uma informação responsável, sem histeria e que privilegie as histórias que nos ajudam a perceber a realidade. É disso que esta campanha do SAPO24 fala.

E porque o contexto é cada vez mais importante para compreendermos as notícias e não apenas os títulos, escolhemos - entre tantas - duas reportagens e duas entrevistas que simbolizam a forma como olhamos para as notícias.

As entrevistas a Ljubomir Stanisic, o chef que entrou em casa dos portugueses em 2017 através do programa "Pesadelo na Cozinha" da TVI, e a Camané, o príncipe do fado que no ano passado lançou um álbum inteiramente dedicado às canções de Alfredo Marceneiro.

As reportagens que resultaram da peregrinação que acompanhámos, a pé, de Lisboa a Fátima, e do acompanhamento que fizemos durante os dias negros do incêndio de junho de 2017 em Pedrógão Grande.

Quatro trabalhos em que fizemos aquilo que é a nossa vocação: levar até quem nos lê e vê as histórias das pessoas e dos acontecimentos que fazem as notícias.

Ouve-se demasiadas vezes num tempo de grandes mudanças no jornalismo que é tudo a mesma coisa e que já não se faz jornalismo, apenas se transmitem informações e se copia o que surge na Internet.

É neste tempo de grandes mudanças que acreditamos que há espaço para continuar a fazer jornalismo, procurar formas diferentes de fazer jornalismo e deixar a porta aberta a novas formas de colaboração para contar as histórias que precisam de ser contadas.

Felizmente para nós, os meios de comunicação mais recentes, continuamos a ter boas inspirações em quem já o faz há dezenas e mesmo centenas de anos agora reforçadas com novas formas de fazer jornalismo daqueles que, como nós, chegaram há menos tempo mas que continuam a teimar na importância de fazer informação e manter espaços onde possa conversar e debater.