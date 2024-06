O Papa Francisco começou por referir a importância da leitura dos textos bíblicos e da homilia, que os explica de seguida. "A leitura espiritual da Escritura por excelência é a comunitária que se realiza na Liturgia. Ali vemos como um acontecimento ou ensinamento, dado no Antigo Testamento, encontra o seu pleno cumprimento no Evangelho de Cristo. A homilia deve ajudar a transferir a Palavra de Deus do livro para a vida", disse. :

“Para isso, a homilia deve ser curta: uma imagem, um pensamento e um sentimento. A homilia não deve durar mais de oito minutos, porque depois desse tempo, a atenção perde-se e as pessoas dormem e têm razão. Uma homilia deve ser assim", declarou Francisco. "Digo isso aos sacerdotes que falam muito e não se entende do que estão a falar".

"Entre as muitas palavras de Deus que ouvimos todos os dias na Missa ou na Liturgia das Horas, há sempre uma que nos é dirigida em particular. Acolhida no coração, pode alegrar o nosso dia e animar a nossa oração. Trata-se de não deixá-la cair no vazio", frisou ainda.

O Papa deixou ainda um conselho aos fiéis: que tentem fazer sempre uma leitura meditativa todos os dias. "Se tiver muito tempo: medite, leia uma passagem da Escritura. Por isso, recomendo: tenha sempre um Evangelho de bolso, leve-o na mala, no bolso. Assim, quando estiver na rua ou quando tiver um pouco livre, pegue-o e leia. Isso é muito importante para a vida. Pegue um Evangelho de bolso e o leia uma, duas vezes ou mais durante o dia".