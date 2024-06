Força Aérea

“É com enorme sentimento de pesar e de consternação que a Força Aérea presta as maiores condolências à família, amigos e conhecidos, estando profundamente solidária nesta hora de perda”, pode ler-se no comunicado da FAP.

Presidente da República

Marcelo Rebelo de Sousa apresentou as condolências pela "situação dramática" ocorrida no festival aéreo em declarações à RTP.

O presidente da República deixou também uma mensagem de pesar à família da vítima mortal, de nacionalidade espanhola.

Primeiro-ministro

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, manifestou hoje “grande consternação, solidariedade e pesar à Força Aérea Portuguesa”.

“Quero manifestar toda a solidariedade e disponibilidade do Governo para poder minimizar os danos que são sempre irremediáveis, no caso da vida”, disse o chefe do Governo durante a intervenção na conferência dos 136 anos do Jornal de Notícias, na Casa da Música, no Porto.

Ministro da Defesa

Nuno Melo decidiu manter esta tarde a sua participação no comício da AD, apesar do sucedido em Beja.

“Ponderei e tenciono fazer uma referência ao que aconteceu, entendi que é uma boa oportunidade para saudar a Força Aérea e apresentar, como ministro da Defesa Nacional, os sentimentos à família dando relevância ao que aconteceu, o que, se cancelando, não teria oportunidade de fazer”, justificou.

Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil

“Neste momento de imensa dor e consternação, dirigimos às famílias, amigos e colegas do piloto as nossas mais sinceras condolências e solidariedade”, afirmou a direção do sindicato numa curta nota de pesar.

"Que a memória do piloto marcada pela sua dedicação e paixão pela aviação continue a inspirar-vos e a trazer-nos as alegrias que sempre partilhou, ajudando a suavizar a tristeza desta irreparável perda”, diz ainda a SPAC.