Nesta ação, foram detetados dois transportes de fruta a granel – laranjas e abacates, de dois operadores económicos com atividade de transporte de mercadorias, que, não possuíam qualquer documentação relativamente à identificação das menções obrigatórias, designadamente referência à origem, variedade e categoria das frutas sujeitas a normas comuns de comercialização, avança a autoridade, em comunicado.

"Em consequência foram instaurados 2 processos de contraordenação e apreendidos 23,5 toneladas de laranjas com origem em Espanha e com destino a Silves, e ainda 650 kg de abacate com origem no Algarve", referem.

Posteriormente, de forma a garantir a correta informação ao consumidor, foi efetuada a correta aposição das menções obrigatórias na rotulagem dos produtos, com o acompanhamento das equipas da ASAE, com a identificação da origem da laranja de Espanha.

O valor total da apreensão encontra-se estimado em 6.700,00 euros, diz a autoridade.

A operação contou com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR).