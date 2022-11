Em comunicado, a ASAE detalhou que foram apreendidos 3.800 artigos contrafeitos, entre vestuário, calçado desportivo, marroquinaria e perfumes, num valor total de 60.400 euros.

Foram ainda apreendidos 2.400 euros em dinheiro.

As buscas, que visaram um domicílio, um armazém e três viaturas, decorreram em Braga, no âmbito de um processo-crime em investigação pela venda de contrafação através da rede social Facebook.

“Foi também realizada uma pesquisa de dados informáticos no telemóvel do suspeito, alegadamente usado para a prática do crime de investigação”, referiu.

Segundo a mesma nota, muitos dos artigos já tinham a indicação do nome do comprador, “evidenciando o elevado volume de vendas praticado e a elevada procura da página de Facebook”.

O suspeito foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.

“A ASAE continuará a acompanhar o fenómeno da venda de contrafação ‘online’, promovendo a proteção da propriedade industrial e intelectual dos titulares das marcas lesadas e garantindo a proteção dos consumidores”, assegurou.