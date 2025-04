Segundo um comunicado da ASAE, foi realizada uma operação nacional denominada "ÁGUAS LIMPAS", com o objetivo de fiscalizar sistemas de abastecimento particular de água em diversos estabelecimentos, incluindo captações e depósitos para se verificar a origem da água e as condições de fornecimento para o consumo humano.

Durante a operação, foram fiscalizados 57 operadores económicos, como estabelecimentos de restauração e bebidas, retalhistas, grossistas e indústrias, que resultaram em 22 processos de contraordenação, com infrações no que diz respeito ao incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene, violação dos deveres da entidade exploradora e ausência do livro de reclamações.

Cinco operadores económicos viram ainda a sua atividade suspensa devido a incumprimentos graves relacionados com a higiene, infraestruturas e responsabilidade na gestão dos sistemas de abastecimento de água.

Foram também apreendidos 20 kg de produtos de carne, avaliados em cerca de 100 euros, por não cumprirem os requisitos legais em matéria de segurança alimentar.

A ASAE garantiu que continuará a desenvolver ações de fiscalização por todo o território nacional com o objetivo de promover a segurança alimentar, a saúde pública dos consumidores e a concorrência leal entre operadores económicos.